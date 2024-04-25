Эмин Джафаров / Коммерсант / SIPA USA / Vida Press

Авиакомпания Turkish Airlines на протяжении нескольких недель в массовом порядке не допускает россиян на рейсы в страны Латинской Америки — туристам говорят, что они якобы не соответствуют требованиям для въезда, которые предъявляют власти этих стран. Однако в реальности многих из этих требований (во всяком случае, официальных), о которых говорит авиакомпания, не существует. После того, как многочисленные истории об отказе в посадке распространились в СМИ, на эту тему высказались в Кремле — там заявили, что рассчитывают на урегулирование ситуации с учетом «конструктивных и дружественных» отношений с Турцией.

Первые сообщения о недопуске россиян на рейсы в Латинскую Америку — в основном, в Мексику и Аргентину, — появились в профильных телеграм-каналах в начале марта. Пассажиров, летевших с пересадкой в Стамбуле, сажали на первый рейс в Москве и Санкт-Петербурге, однако уже в Турции им отказывали в дальнейшем перелете. Туристы жаловались, что их не пускают на рейсы под надуманными предлогами, а также не дают никаких документов, подтверждающих отказ, и в систему заносят как не явившихся на рейс.

Незадолго до этого на сайте авиакомпании были опубликованы дополнительные правила для перелетов в Латинскую Америку. Так, в частности, для посадки на рейс Turkish Airlines стала требовать, чтобы обратный билет был оформлен тем же бронированием, что и билет туда, а отель был полностью оплачен на весь период поездки.

В соответствии с законодательством подавляющего большинства стран мира, авиакомпании несут ответственность за наличие у иностранцев документов, необходимых для въезда. Если человеку по прилете откажут во въезде из-за несоответствия заранее известным базовым требованиям властей (например, отсутствия визы или брони гостиницы), авиакомпанию оштрафуют — в зависимости от страны штраф может составить до нескольких тысяч долларов. Помимо этого, перевозчику придется за свой счет вернуть пассажира в пункт вылета. В связи с этим достаточно часто возникают ситуации, когда перевозчики перестраховываются и предъявляют к пассажирам дополнительные собственные требования, отказывая им в посадке на рейс. Так, например, когда в конце 2022 года страны Балтии и Польша запретили въезд на свою территорию россиянам из-за пределов Евросоюза, во многих случаях авиакомпании отказывались пускать граждан РФ и на рейсы внутри ЕС, хотя на них ограничения не распространялись. Расширительная трактовка правил является нарушением со стороны перевозчика, и в подавляющем большинстве случаев пассажир в случае отказа в посадке при наличии необходимых документов может в итоге получить компенсацию через суд. «Коммерсант» писал, что в случае Turkish Airlines и Мексики один не прошедший границу пассажир обходится авиакомпании в 6-8 тысяч долларов.

Эти требования касались всех пассажиров, однако вопросы у авиакомпании, по словам самих туристов, возникали только к обладателям паспортов РФ и стран СНГ. «Сотрудники <…> разделили очередь на две шеренги. В одной европейцы и аргентинцы, в другой все остальные — это Россия, СНГ. Наши паспорта сложили в стопку, даже не открыв. <…> За 20 минут до рейса они говорят, что мы не можем лететь», — рассказывал один из пассажиров, которого не пустили в самолет.

Позже на своем сайте авиакомпания опубликовала дополнительные требования. В частности, Turkish Airlines заявила, что оставляет за собой право отказать человеку в посадке, если он впервые летит за границу или он летит на длительный срок, но у него нет багажа. Никаких такого рода официальных требований для въезда не было ни у одной страны Латинской Америки.

Вскоре после того, как на это обратили внимание СМИ, новые требования с сайта исчезли. Однако в одном из официальных сообщений, которое цитировало консульство России в Стамбуле, авиакомпания также заявляла, что отказать в посадке на рейс могут, если пассажир не в состоянии дать «четкие ответы на поставленные вопросы относительно целей поездки» (как сотрудник аэропорта будет оценивать «четкость», не уточнялось).

Наиболее резонансный случай произошел в начале апреля, когда трех туристок не посадили на рейс в Канкун. Как рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), у женщин был заказан полностью оплаченный тур, который обошелся им в 45 тысяч долларов на троих, в том числе перелет туда и обратно бизнес-классом. Представители туроператора утверждали, что никаких официальных бумаг в аэропорту Стамбула об отказе в посадке женщинам не выдали, зато «позволили сфотографировать странное и откровенно хамское сообщение». «Поскольку вы раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия, а также не бывали раньше в Мексике, вы не сможете лететь в соответствии с правилами мексиканского правительства», — якобы говорилось в сообщении.

Повлиять на ситуацию пытались дипломаты — посольство России в Турции рассказывало, что подключилось к решению ситуации еще в середине марта. Однако месяц спустя в дипмиссии признали, что на неоднократные обращения в МИД Турции так и не было получено «внятной реакции» — массовые отказы в посадке на самолеты тем временем продолжались.

Из-за этого 21 апреля посольство официально рекомендовало «тщательно взвешивать целесообразность» полетов рейсами Turkish Airlines, а также в случае недопуска на рейс обращаться в суд по месту жительства в России. Ранее опрошенные «Коммерсантом» юристы указывали, что такие иски могут иметь хорошие перспективы, так как у Turkish Airlines есть российское представительство, поэтому деньги с авиакомпании взыскать вполне реально.

24 апреля ситуацию прокомментировал Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об активной работе дипломатов и правительства, которые «неустанно говорят о неприемлемости такой ситуации для российских граждан». Он также подчеркнул, что у России и Турции «очень конструктивные и дружественные отношения», что позволяет «рассчитывать на урегулирование всех подобных вопросов».

Сама компания официально до сих пор никак не комментировала ситуацию. 24 апреля на сайте Turkish Airlines пропала возможность купить билеты в Латинскую Америку из российских городов.

Мексика в последние месяцы действительно стала уделять больше внимания документам туристов на фоне увеличения количества нелегальных мигрантов, пытающихся через эту страну попасть в США. Однако никаких дополнительных требований для российских туристов с начала 2024 года власти этой страны официально не вводили.

В посольстве России в Мексике, комментируя недопуск россиян на рейсы Turkish Airlines подтвердили, что «в основном инициатором отказов в авиаперевозке является турецкая авиакомпания, а не мексиканская сторона». Там отметили, что власти Мексики занимаются решением проблемы недопуска россиян на рейсы. «Коммерсант» писал, что из-за действий Turkish Airlines общий турпоток из РФ в Мексику может сократиться на 30–40%.

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