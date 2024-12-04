Суд в Курске заочно арестовал корреспондента Deutsche Welle из-за репортажа из оккупированной Суджи

Ленинский районный суд Курска назначил заочно арест гражданину Германии Николасу Симону Коннолли, которого обвиняют в незаконном пересечении государственной границы России (часть 3 статьи 322 УК).

По версии следствия, Коннолли «в составе организованной группы» пересек российскую границу и на транспортном средстве ВСУ поехал в Суджанский район Курской области для съемки репортажа.

Николас Конноли (Ник Конноли) — корреспондент немецкой Deutsche Welle, работающий в Киеве с 2017 года. Его репортаж из Суджи, сделанный во время поездки в городе в сопровождении украинских военных, вышел 22 августа. В нем местные жители жаловались, что уже около двух недель они остаются без электричества, воды и мобильной связи.

После вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа репортажи из Суджи выпустили многие западные СМИ, корреспонденты которых приезжали в город в сопровождении ВСУ и разговаривали с местными жителями.

В России против западных корреспондентов возбуждены уголовные дела. Суд в Курске уже начал выносить решения о заочном аресте — в частности, такая же мера назначена корреспонденту CNN Нику Пейтону Уолшу из-за репортажа из оккупированной ВСУ Суджи.