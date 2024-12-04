Суд в Карелии освободил от наказания 79-летнюю ветерана МВД Татьяну Савинкину. Ее обвинили в «дискредитации» армии из-за антивоенных листовок

Петрозаводский городской суд признал виновной в «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК) 79-летнюю местную жительницу Татьяну Савинкину, сообщает телеграм-канал From Karelia with freedom.

Суд назначил Савинкиной 200 тысяч рублей штрафа, но освободил от наказания за истечением срока давности. Такое же решение в октябре просила вынести прокуратур. Затем прения по делу прекратили, а после возобновления процесса обвинение запросило штраф в 300 тысяч рублей и освобождение от наказания.

Татьяна Савинкина — ветеран МВД, она работала в отделе реабилитации жертв политических репрессий. После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Савинкина стала расклеивать антивоенные листовки. В интервью «Берегу» она объяснила, что делала это, чтобы люди «проснулись» и «задумались о том, что происходит».

В 2022 году на Савинкину завели два дела, которые, как предполагает «ОВД-Инфо», объединили в одно производство — суд рассматривал два эпизода о расклейке листовок. Савинкина признала вину по одному из них, а второй сочла фальсификацией. До этого ветерана не менее четырех раз штрафовали из-за ее антивоенной позиции: три раза по статье о «дискредитации» армии (20.3.3 КоАП) и один раз по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП).

«Ни к какому свержению строя я не призывала, армию свою не дискредитировала, призывов никаких в листовках у меня нет. <…> Очень жаль, что честных людей признают виновными, а настоящих преступников освобождают и предлагают им заключить контракт», — заявила ветеран в последнем слове.

Интервью Татьяны Савинкиной журналистам «Берега»

«Ждала автобус на остановке. С собой был фломастер, написала: нет войне» Татьяна Савинкина больше 30 лет работала в МВД, а теперь ей грозит срок за «дискредитацию» армии РФ. Вот ее история

Интервью Татьяны Савинкиной журналистам «Берега»

«Ждала автобус на остановке. С собой был фломастер, написала: нет войне» Татьяна Савинкина больше 30 лет работала в МВД, а теперь ей грозит срок за «дискредитацию» армии РФ. Вот ее история