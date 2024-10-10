Прокурор попросил освободить от наказания 79-летнюю жительницу Петрозаводска, обвиняемую в «дискредитации» армии из-за антивоенных листовок

Гособвинение в ходе прений в Петрозаводском городском суде попросило освободить от наказания 79-летнюю Татьяну Савинкину, которая обвиняется в «дискредитации» российской армии из-за антивоенных листовок. Об этом сообщает телеграм-канал From Karelia with freedom.

Прокурор попросил назначить Савинкиной штраф в 200 тысяч рублей. Из-за того, что срок давности привлечения женщины к уголовной ответственности истек, гособвинение предложило освободить ее от наказания.

Татьяна Савинкина — ветеран МВД, она работала в отделе реабилитации жертв политических репрессий. После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Савинкина стала расклеивать антивоенные листовки. Доносы на нее написали председательница ТСЖ, консьержка и соседи.

«Медиазона» напоминает, что Савинкина в июле 2022 года вывесила в подъезде листовку с таким текстом: «Война продолжается. В Россию вернулись в гробах 75 тысяч наших молодых ребят. Половина Украины разгромлена. Погибло огромное количество детей, стариков и многие из них русские, живущие в Украине. Мне очень стыдно за свою страну, которая громит страну, где я родилась и где сегодня пока еще живут мои родственники».

В интервью «Берегу» она рассказывала, что расклеивала листовки из-за того, что хотела, чтобы люди «проснулись» и «задумались о том, что происходит». Она также говорила, что в Украине живет ее муж.

«Валера живет в Белой Церкви, 40 километров от Киева. Мы общались по телефону, он рассказывал [о начале войны]: „Ночью просыпаюсь от страшного грохота, думаю: „Что такое? Наверное, оставил что-то на кухне“. Добрался до кухни — нет, все в порядке. И только тут окончательно проснулся, смотрю, а у меня ни окон, ни дверей нет“. Это бомбили старый-старый аэропорт совсем недалеко от его дома. Люди восемь дней жили в подвалах. Я была в шоке. Как можно бомбить мирные дома? Сколько людей погибло! Валера очень болезненно все это воспринимал. Он не хотел уезжать, но сейчас дети убедили его приехать в Турцию — он очень болен, его там пытаются вылечить», — рассказывала Савинкина.

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