Власти Мальты аннулировали визу официального представителя МИД России Марии Захаровой перед встречей Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), которая пройдет 5-6 декабря в Валлетте.

«Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной Мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России Марии Захаровой с формулировкой «в силу не зависящих от них обстоятельств», — заявили в российском МИДе.

Ведомство пообещало, что решению отменить визу Захаровой будет уделено «особое внимание» во время встречи. Кроме того, министерство обвинило «ряд западных стран» в том, что они используют площадку ОБСЕ «в собственных интересах».

Захарова связала решение властей Мальты с «кознями западной гидры».

Глава МИД России Сергей Лавров также планирует посетить Мальту для участия во встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Это будет первый визит министра в страну Евросоюза с начала российско-украинской войны в феврале 2022 года. В отношении Лаврова, как и Марии Захаровой, введены санкции Евросоюза, США и Великобритании.