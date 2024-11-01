В МИД заявили, что Лавров планирует в декабре посетить Мальту. Это будет его первый визит в ЕС после начала войны

Глава МИД России Сергей Лавров планирует посетить Мальту для участия во встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), которая пройдет 5–6 декабря, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя МИД Марию Захарову.

В посольстве Мальты в России «Ведомостям» сказали, что решение о встрече «относится ко всем членам [ОБСЕ], включая Российскую Федерацию»

Захарова добавила, что «страна, принимающая это мероприятие, должна обеспечить возможность работы всем странам-членам [ОБСЕ]».

«Ведомости» отмечают, что если поездка состоится, это будет первый визит Лаврова в страну Евросоюза с начала войны в феврале 2022 года. При этом в отношении Лаврова введены санкции Евросоюза, США и Великобритании. В посольстве Мальты эту ситуацию не прокомментировали.

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