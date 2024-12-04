Алексею Горинову отключили отопление в СИЗО и не дают теплое одеяло

Бывшему муниципальному депутату Алексею Горинову, приговоренному 29 ноября еще к трем годам заключения по делу об «оправдании терроризма», отключили отопление в СИЗО-1 во Владимире, сообщила его группа поддержки.

По данным соратников Горинова, отопление ему отключили сразу после приговора, объяснив это аварией. В выходные отопление ненадолго включали, но на момент визита адвоката 3 декабря его вновь не было.

Теплое одеяло Горинову не выдают — у него есть только тонкий пододеяльник, и ему приходится находиться все время в термобелье, пишут его соратники. Кроме того, Горинову за все время нахождения в СИЗО не передали ни одного письма, хотя они приходят ему «пачками».

Первый приговор Алексею Горинову вынесли по делу о распространении «фейков» про армию в июле 2022 года. Поводом для дела стало его выступление на собрании муниципальных депутатов Красносельского района Москвы, во время которого он среди прочего предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине». Горинова приговорили к семи годам колонии общего режима.

В заключении против Горинова возбудили еще одно дело, обвинив его в оправдании подрыва Крымского моста, а также действий батальона «Азов» и подразделения украинской разведки «Кракен» во время разговора с соседями по палате в тюремной больнице. По этому делу Горинову назначили три года колонии строгого режима, а всего по совокупности приговоров он должен будет провести в заключении еще пять лет.

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