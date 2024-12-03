В Финляндии произошел обрыв интернет-кабеля, идущего в Швецию. Власти начали расследование

Между Швецией и Финляндией произошел обрыв двух оптоволоконных кабелей, сообщает шведская общественная телерадиокомпания SVT.

По словам пресс-секретаря шведского управления почты и телекоммуникаций (PTS) Питера Экстедта, обрыв произошел на территории Финляндии на суше в двух местах в районе Хельсинки на расстоянии 3–4 километров.

По данным представителя шведской телеком-компании Global Connect Никласа Экстрема, один обрыв произошел в Эспоо, другой — в Вихти. Одна неисправность уже устранена, над другой работают, добавил он. От сбоев, по его словам, пострадали около шести тысяч домохозяйств в Финляндии. Шведскую сторону проблемы не затронули.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что есть подозрение, что обрыв был намеренным. В финской полиции также подозревают, что совершено преступление. Министр связи Финляндии Лулу Ранне сообщила, что власти расследуют повреждение кабелей.

В середине ноября стало известно о повреждении подводных телекоммуникационных кабелей в Балтийском море между Финляндией и Германией и Швецией и Литвой. Датские военно-морские силы задержали по подозрению в причастности к повреждениям китайский сухогруз Yi Peng 3.

Позже газета The Wall Street Journal сообщила, что европейские следователи подозревают капитана китайского сухогруза в намеренном повреждении. По версии следствия, кабели были повреждены из-за того, что судно тащило якорь по дну на протяжении более 180 километров, и «крайне маловероятно», что капитан не заметил бы этого. Также следователи выясняют, был ли капитан «побужден российской разведкой» к совершению диверсии.