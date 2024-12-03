МВД предложило запретить адвокатам посещать задержанных в отделах полиции

На портале нормативных актов РФ появился проект приказа МВД, устанавливающий пропускной режим на территории режимных объектов.

В этом документе не упоминаются адвокаты среди лиц, которые могут свободно посещать объекты МВД при предъявлении удостоверения.

В адвокатской среде уже раскритиковали проект приказа. Как рассказал в беседе с ТАСС вице-президент Федеральной палаты адвокатов Сергей Зубков, сейчас порядок посещения отделов полиции регламентируется внутренними документами МВД, из-за чего многие граждане и адвокаты сталкиваются с произвольными ограничениями. По новому документу адвокатам могут просто запретить посещение отделов УВД для помощи задержанным по административным делам или свидетелям.

«Данное умолчание о конституционной гарантии и механизме ее реализации будет неизбежно приводить к нарушениям прав как адвокатов, так и их доверителей», — отметил Зубков.

Проект приказа МВД также впервые определяет перечень предметов, которые запрещается проносить на объекты правоохранительных органов. Среди них упоминаются оружие, взрывчатые и другие опасные вещества, а также специальные технические средства для несанкционированного получения информации.

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