В Гвинее больше 50 человек погибли в результате беспорядков и давки на футбольном матче

Как минимум 56 человек погибли в давке после столкновений с полицией на футбольном матче в городе Нзерекоре на юго-востоке Гвинеи. Об этом сообщает BBC News. Информацию о погибших подтвердил премьер-министр страны Амаду Ури Ба, но количество жертв он не назвал.

Один из врачей в разговоре с AFP заявил, что местный морг «переполнен», тела лежат в коридорах.

Беспорядки на стадионе произошли во время матча местной команды с соперниками из города Лабе. Это была финальная игра турнира, организованного в честь военного лидера страны Мамади Думбуйи, пришедшего к власти в результате переворота 2021 года. По словам очевидцев, болельщики гостевой команды были возмущены одним из решений судьи, после чего начали бросать в арбитра камни и выбежали на поле.

Sky News со ссылкой на Media Guinea пишет, что на стадионе началась паника, полиция применила слезоточивый газ.

Подобные футбольные турниры в честь лидера военной хунты Гвинеи были организованы в разных частях страны. Оппозиция заявила, что это было сделано для поддержки Думбуйи перед предстоящими выборами. Оппозиционная группа «Национальный альянс за перемены и демократию» заявила, что власти несут «значительную ответственность» за произошедшее на футбольном матче.