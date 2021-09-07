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В Гвинее — стране на западном побережье Африки — 5 сентября произошел военный переворот. Захватившая власть хунта арестовала Альфу Конде — первого в истории страны президента, получившего власть демократическим путем — и приостановила действие конституции. Переворот осудило все мировое сообщество — в то время как в самой Гвинее действия военных поддержала и политическая оппозиция, и тысячи жителей страны.

За последние 40 лет это уже третий военный переворот в Гвинее. Два предыдущих происходили после смерти авторитарных президентов

Гвинея получила независимость от Франции в 1958 году. Ее первый президент, лидер освободительного движения Ахмед Секу Туре правил страной 26 лет — до своей смерти в 1984 году. Затем власть в результате переворота захватили военные — их лидер Лансана Конте объявил себя новым главой государства. В 1990-х годах он начал либеральные реформы, в результате которых в стране появилась реальная оппозиция, и два раза провел президентские выборы. При этом его стиль правления в целом оставался авторитарным, а политические соперники подвергались преследованиям. В 2001 году, когда его второй срок подходил к концу, Конте добился внесения поправок к конституции (принятой по его же инициативе лишь за 10 лет до этого), позволявших ему избраться на третий срок.

Конте возглавлял Гвинею до своей смерти в 2008 году. После этого власть снова захватили военные, но на фоне протестов не смогли ее удержать. Лидер хунты покинул Гвинею, после чего в 2010 году в стране впервые состоялись действительно свободные выборы. Победу на них одержал Альфа Конде, который в 1990-х был главным оппонентом Конте, а затем — политзаключенным.

Конде обещал осуществить в стране демократические преобразования и начать борьбу с коррупцией (к середине 2000-х годов Гвинея опустилась на предпоследнее место в Индексе восприятия коррупции), однако на деле занялся построением авторитарной власти, как и его предшественники. Например, он сразу же отложил на неопределенный срок парламентские выборы, которые должны были состояться вскоре после президентских — в итоге они были проведены лишь три года спустя, причем оппозиция обвиняла власти в масштабных фальсификациях. В 2016 году Конде оказался в центре коррупционного скандала, когда его помощника обвинили в получении 10 миллионов долларов от компании из Франции в обмен на разработку крупного месторождения железа.

Предвыборный плакат Альфы Конде, 2015 год Waldo Swiegers / Bloomberg / Getty Images

Улица в столице страны Конакри, 2015 год Waldo Swiegers / Bloomberg / Getty Images

Наконец, в 2019 году, за год до окончания своего второго срока Конде анонсировал новую конституционную реформу, которая позволила бы ему обнулить сроки на посту президента. Массовые протесты до и после референдума были жестоко подавлены, жертвами стали более 30 человек. В октябре 2020 года 83-летний Конде выиграл свои третьи выборы на фоне обвинений в масштабных фальсификациях, а после них начал репрессии против тех, кто публично сомневался в его легитимности.

Одновременно с избранием Конде на третий срок и политическим кризисом в и без того небогатой Гвинее усугубились экономические проблемы. Из-за пандемии ковида и дефицита бюджета власти объявили о повышении налогов и сокращении расходов на содержание полиции и военных, а также повысили цены на бензин. Из-за неурожая пшеницы в России и Канаде в 2020 году в Гвинее резко выросли цены на хлеб, что привело к серьезному недовольству бедных слоев населения.

Участник акции протеста против конституционного референдума в 2019 году Cellou Binani / AFP / Scanpix / LETA

Военные объявили о роспуске парламента и правительства. Оппозиция поддержала хунту

Переворот, который возглавил командир элитного отряда спецназа полковник Мамади Думбуя, произошел днем в воскресенье, 5 сентября. В центре столицы страны Конакри у президентского дворца несколько часов была слышна стрельба, однако официально о жертвах не сообщалось. Президент был взят под стражу.

Сразу после этого Думбуя выступил с телеобращением, в котором объявил, что президент отстранен от исполнения обязанностей, действие конституции приостановлено, парламент и правительство распущены, а власть временно переходит к вновь созданному Национальному комитету по сплочению и развитию, который будет управлять страной до передачи полномочий новому гражданскому правительству.

Альфа Конде после ареста Guinea Military Handout / EPA / Scanpix / LETA Мамади Думбуя в окружении военных Cellou Binani / AFP / Scanpix / LETA

Жители Конакри празднуют арест Альфы Конде Cellou Binani / AFP / Scanpix / LETA

Думбуя объяснил действия заговорщиков тем, что Гвинею необходимо спасать от коррупции и бедности. Военные объявили в стране комендантский час и временно закрыли ее внешние границы (уже на следующий день их частично открыли снова). Позже новые власти издали декрет об освобождении политзаключенных и распорядились демонтировать в Конакри блокпосты, которые были поставлены с целью борьбы с антиправительственными демонстрациями.

Население Гвинеи в целом восприняло переворот позитивно — на улицы городов праздновать свержение Конде вышли тысячи людей. На следующий день 18 оппозиционных партий выпустили совместное заявление, в котором поддержали стремление военных к проведению конституционных преобразований, однако потребовали, чтобы этот процесс был «инклюзивным». Через два дня после переворота свою поддержку военным выразил Селу Диалло, главный соперник Конде на выборах 2020 года.

Экономика Гвинеи основана на экспорте сырья. Новая власть пообещала продолжить добычу полезных ископаемых

Основу экономики Гвинеи составляет добыча и экспорт бокситов — руд, из которых получают алюминий; в стране находится почти половина их мировых запасов. Сразу же после переворота Мамади Думбуя объявил, что новые власти выполнят обязательства страны перед зарубежными партнерами и призвал добывающие компании продолжать деятельность — на горнодобывающие районы не стали распространять действие комендантского часа, а на грузовой транспорт — запрет на пересечение границ. Несмотря на эти заверения, мировые цены на алюминий подскочили до десятилетнего максимума.

Произошедшее в Гвинее официально осудили ООН и Африканский союз, а также наиболее влиятельные страны мира, в том числе США, Китай, Германия, Великобритания, Франция: все они призвали военных освободить арестованного президента и не допустить насилия. МИД России выразил глубокую озабоченность, отметив, что в Москве выступают «против любых попыток неконституционной смены власти».

Завод по переработке бокситов Waldo Swiegers / Bloomberg / Getty Images

Завод по переработке бокситов Waldo Swiegers / Bloomberg / Getty Images Золотодобывающая шахта в северной части Гвинеи Tommy E Trenchard / Alamy / Vida Press

Из крупных российских компаний в Гвинее работают «Русал» Олега Дерипаски и золотодобывающая компания Nordgold Алексея Мордашова. «Русал» владеет несколькими бокситными предприятиями, а также реализует проект по разработке крупнейшего месторождения бокситов в мире, которое находится в регионе Боке. В 2020 году «Русал» добыл в Гвинее 7,4 миллиона тонн бокситов, что стало половиной от добытого компанией сырья по всему миру.

В «Русале» уже заявили, что готовы эвакуировать своих российских сотрудников в случае обострения конфликта в стране, однако заявили, что сейчас опасности нет и добыча продолжается. В Nordgold также подчеркнули, что переворот не повлиял на работу компании.

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Григорий Левченко