Путин отложил Всемирные игры дружбы «до особого решения»

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в 2024 году Всемирные игры дружбы проводиться не будут. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Проведение соревнований отложено «до особого решения» президента РФ. В указе говорится, что перенос соревнований связан с «защитой прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности».

Путин также поручил подготовиться изменения в законодательстве, предусматривающие направление отчислений от азартных игр, предназначенные для проведения Игр дружбы, на формирование фонда поддержки спорта в России.

В октябре 2023 года Путин подписал указ о проведении Всемирных игр дружбы. Это произошло в условиях отстранения российских спортсменов от международных соревнований из-за вторжения армии РФ в Украину. Игры должны были пройти в сентябре 2024 года в Екатеринбурге и Москве, но были отложены. Гендиректор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин утверждал, что участие в соревнованиях подтвердили десятки стран. Против их проведения высказывался Международный Олимпийский комитет. МОК, в частности, призывал спортсменов «отказаться от любого участия и поддержки любых инициатив, направленных на полную политизацию международного спорта». В организации называли Игры дружбы попыткой российских властей политизировать спорт.

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