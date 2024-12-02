Nebius (бывшая Yandex N.V.) привлекла 700 миллионов долларов у Nvidia и десятков других инвесторов

Компания Nebius (бывшая Yandex N.V.), созданная на основе нескольких проектов «Яндекса», привлекла 700 миллионов долларов инвестиций для расширения своей деятельности в США. Об этом глава компании Аркадий Волож сообщил Techcrunch 2 декабря.

По словам Воложа, компания получила финансирование от «десятков очень известных инвесторов». Их имена станут известны после того, как Nebius подаст документы в комиссию по ценным бумагам и биржам США. Пока лишь сообщается, что в число инвесторов вошли производитель чипов Nvidia, венчурная компания Accel и управляющий активами Orbis.

Компания объявила о привлечении средств примерно через полтора месяца после того, как американская биржа Nasdaq 21 октября возобновила торги акциями Nebius после почти трехлетнего перерыва. Торги акциями бывшей материнской компании «Яндекса» не проводили с февраля 2022 года из-за введенных санкций.

Nebius занимается созданием компьютерной инфраструктуры, необходимой разработчикам искусственного интеллекта, а также управляет несколькими компаниями в сфере автономных автомобилей, образования и ИИ.

После продажи российских активов компания Nebius получила около 2,2 миллиарда долларов, но зарезервировала часть средств на выкуп акций, однако после возобновления торгов акции Nebius торговались выше цены выкупа, поэтому представители компании не считают это предложение актуальным. Сейчас у Nebius есть около трех миллиардов долларов, что «все еще относительно мало с точки зрения денежных средств, необходимых для создания масштабной инфраструктуры», пишет Techcrunch.

Nebius улучшила свой финансовый прогноз и рассчитывает, что к концу 2025 года ее годовой доход составит от 750 миллионов до одного миллиарда долларов (в прежнем прогнозе говорилось о доходе от 500 миллионов до одного миллиарда долларов).

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