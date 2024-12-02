Израиль и Ливан обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня

Власти Израиля и Ливана обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, достигнутого в конце ноября, сообщает Reuters 2 декабря.

Ливанские власти заявили, что в результате израильских ударов по южному Ливану погибли по меньшей мере два человека. По данным министерства здравоохранения Ливана, один человек погиб из-за воздушной атаки ЦАХАЛ по городу Марджаюн. Служба государственной безопасности Ливана заявила, что ливанский солдат погиб из-за атаки израильского беспилотника в районе города Эн-Набатия.

Как пишет Reuters, израильские военные не ответили на вопросы об инцидентах в Марджаюне и Эн-Набатии. В то же время в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные атаковали военные машины вблизи военной инфраструктуры ливанской группировки «Хизбалла» в долине Бекаа, а также у границы с Сирией. Израильские военные признали, что в результате одной из атак ранения получил ливанский солдат, армия обороны Израиля изучает случившееся.

Спикер парламента Ливана Набих Берри — союзник «Хизбаллы» и представитель официального Бейрута на переговорах о прекращении огня — заявил, что Ливан зафиксировал, что Израиль 54 раза нарушил режим прекращения огня.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отрицает, что ЦАХАЛ нарушил соглашение о прекращении огня. По его словам, «Хизбалла» перебрасывает оружие к югу от реки Литани, что нарушает заключенное соглашение.

Армия обороны Израиля заявила, что «Хизбалла» 2 декабря обстреляла из минометов район горы Хар-Дов на границе Израиля и Ливана. В результате атаки два снаряда упали на открытой местности, никто не пострадал. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал обстрел серьезным нарушением режима прекращения огня и заявил, что «Израиль даст решительный ответ».

«Мы намерены продолжать соблюдать режим прекращения огня и реагировать на любое нарушение со стороны „Хизбаллы“ — мелкое нарушение будет рассматриваться как крупное», — сказал Нетаниягу.

В заявлении «Хизбаллы», которое цитирует ТАСС, сказано, что группировка нанесла удар по силам Израиля «в рамках самообороны», а проведенная операция стала первым ответом на «неоднократные нарушения» соглашения о прекращении огня со стороны Израиля.

Соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 27 ноября, предусматривает. что Израиль не будет проводить военные операции против гражданских, военных или других государственных объектов в Ливане, а власти Ливана, в свою очередь, не позволят никаким вооруженным группировкам, в том числе «Хизбалле», проводить операции против Израиля.

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