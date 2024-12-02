Губернатор Самарской области попросит прокуратуру проверить решения его предшественника по финансированию футбольного клуба «Крылья Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подготовил обращение в прокуратуру, в котором он просит проверить решения по финансированию футбола, принятые при его предшественнике Дмитрии Азарове, пишет РБК со ссылкой на два источника.

Также Федорищев просит о проверке деятельности футбольного агента Павла Андреева и члена совета директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александра Милеева. Федорищев считает необходимым провести проверки по нескольким статьям: о мошенничестве (159 УК), о присвоении и растрате (160 УК), а также о злоупотреблении полномочиями (201 УК) и о нецелевом расходовании бюджетных средств (285.1 УК).

Предварительные результаты проведенного аудита показали признаки «решений, которые могли способствовать неэффективному расходованию бюджетных средств и коррупционным схемам, выгодным агентской группе» Павла Андреева, рассказали источники РБК. По их словам, финансовые трудности клуба также могут быть связаны с зарплатами и расходами на отдельных игроков.

В итогах аудита отмечается, что клуб привлекал игроков с завышенными зарплатами и обеспечивал их подготовку, а продажи приносили значительную прибыль агентской группе Андреева. РБК отмечает, что в «Крыльях Советов» выступают больше 10 футболистов, которые работают с Андреевым. Также в документе приводится зарплата главного тренера клуба Игоря Осинькина, которая за четыре года увеличилась с трех миллионов рублей до практически 8,4 миллионов рублей «несмотря на то, что клуб не достиг серьезных успехов или прибыли, способствующих увеличению выплат».

Источники РБК говорят, что Федорищев попросит выяснить, кто и каким образом принимал решение об установлении зарплат и премий в «Крыльях советов». «Фактически создается ситуация, когда Самарская область финансирует футбольный клуб, увеличивает его капитализацию, а отдельные лица, не неся никакие расходы на клуб, могут извлекать из такого финансирования личную выгоду», — говорится в заявлении губернатора.

В конце ноября Федорищев заявил, что футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал «неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола», 36 миллионов рублей. При этом конкретных доказательств, как он сказал, у него нет.

После этого в Российском футбольном союзе заявили, что руководство договорилось с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым провести совместную работу по делу о коррупции в российском футболе. 29 ноября Федорищев заявил, что готовит заявление в прокуратуру, которое планирует подать в понедельник, но не привел деталей.