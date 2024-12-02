CNN: сирийская и российская авиации усилили удары по позициям противников Асада

Российские и сирийские самолеты усиливают удары по позициям исламистских группировок, воюющих против войск президента Сирии Башара Асада, на севере Сирии, пишут Reuters и CNN. 1 декабря они нанесли удары по городу Идлибу, который контролируют боевики.

Местные жители, на слова которых ссылается Reuters, рассказали, что одна из атак пришлась на густонаселенный жилой район в центре Идлиба. По данным спасателей, погибли по меньшей мере семь человек, десятки получили ранения.

Правительственные войска утверждают, что наносят удары по укрытиям исламистских группировок.

Российские и сирийские самолеты также наносили удары по позициям исламистов в Алеппо и Хаме. Базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал 1 декабря, что российские истребители нанесли четыре авиаудара по университетской больнице в центре Алеппо, в результате которых погибли пять человек — как боевики, так и мирные жители.

В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии вечером 1 декабря заявили, что ВСК России «в рамках содействия сирийской армии» нанесли ракетно-бомбовые удары по местам скопления живой силы и техники, складам боеприпасов и вооружения боевиков в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. По данным центра, убиты 320 боевиков.

Боевики исламистских группировок, воюющие против правительственных войск президента Сирии Башара Асада, начали наступление 27 ноября. Через три дня они достигли центра города Алеппо. Сирийский наблюдательный совет по правам человека заявил, что боевики захватили как минимум половину территории города, а правительственные войска Сирии покинули Алеппо практически без сопротивления. Сирийская армия признала, что исламисты вошли «во многие районы города».

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