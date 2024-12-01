В Тбилиси третью ночь подряд разогнали протестующих возле здания парламента Грузии

В ночь на 1 декабря полиция и спецназ вновь разогнали массовую акцию протеста в центре Тбилиси.

Третью ночь подряд протестующие против решения властей Грузии об отказе от евроинтеграции собрались около здания парламента страны на проспекте Руставели. Демонстранты возводили баррикады и разводили костры.

Силовики применили против собравшихся водометы и слезоточивый газ. В ответ некоторые из протестующих применили против полиции самодельные пулеметы из фейерверков, пишет Paper Kartuli.

К утру демонстрантов вытеснили с площади перед парламентом к зданию оперы. Затем протестующие переместились к первому корпусу Тбилисского государственного университета на пересечении проспектов Чавчавадзе и Меликишвили.

МВД Грузии пока не отчитывалось о задержаниях или пострадавших в ходе разгона акции протеста.

Акции протеста в Грузии начались 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. С тех пор протестующие каждый вечер собираются у парламента в Тбилиси, а также проводят акции протеста в других городах. По данным МВД, за две ночи протестов были задержаны более 150 человек.

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