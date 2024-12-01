Трамп пригрозил санкциями странам БРИКС, если они откажутся от доллара

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал ввести «100% пошлины» и ограничить доступ к американской экономике странам БРИКС, если они не откажутся от планов по созданию собственной валюты в качестве альтернативы доллару.

«Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту, чтобы заменить могучий доллар США, — написал Трамп в соцсети Truth Social. — Они могут пойти и найти другого „лоха!“ Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается это сделать, должна помахать Америке рукой».

Президент РФ Владимир Путин с 2022 года заявлял о намерениях создать «международную резервную валюту» на основе корзины валют БРИКС. Накануне очередного саммита БРИКС, который прошел в октябре 2024 года в Казани, в СМИ обсуждалась идея о введении новой глобальной финансово-платежной системы под названием BRICS Bridge, которая призвана «нанести удар по доминированию США в мировых финансах» и «защитить Россию и ее друзей от санкций». На пресс-конференции по итогам саммита Путин сказал, что БРИКС не станет создавать альтернативных систем расчетов или отказываться от доллара и бороться с ним.

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