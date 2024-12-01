Роспотребнадзор: в России 1,2 миллиона ВИЧ-положительных граждан, за десять лет заболеваемость снизилась на 27%

В России живут около 1,2 миллиона граждан с ВИЧ, заявил представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Вадим Покровский.

«За всю историю, начиная с первого случая, который был обнаружен в 1987 году, и по настоящее время, ВИЧ-инфекция обнаружена у 1,7 миллиона россиян. Примерно около 500 тысяч считаются умершими. Таким образом, в настоящее время около 1,2 миллиона россиян имеют установленный с помощью лабораторного анализа диагноз ВИЧ-инфекции», — сказал инфекционист в интервью «Интерфаксу».

По словам Покровского, ежегодно в России регистрируются около 60 тысяч новых случаев ВИЧ. Статистика Роспотребнадзора свидетельствует, что за последние десять лет заболеваемость ВИЧ в России снизилась на 27,1%, добавил он.

Согласно недавней публикации журнала The Lancet, с 2010 по 2021 год число новых случаев заражения ВИЧ в мире упало почти на 22%, а число смертей — почти на 40%. При этом в России за этот период смертность от ВИЧ выросла.

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