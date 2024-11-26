The Lancet: заболеваемость и смертность от ВИЧ за 12 лет резко сократились в мире, но не в России

Показатели заболеваемости и смертности от ВИЧ в мире сократились с 2010 по 2021 год, число новых случаев заражения упало почти на 22%, а число смертей — почти на 40%, пишет журнал The Lancet.

В 2010 году, говорится в публикации, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом, отмечаемому 1 декабря, в мире было выявлено 2,11 миллиона новых случаев заражения ВИЧ, 1,19 миллиона человек с ВИЧ умерли. В 2021 году было зафиксировано 1,65 миллиона случаев заражения и 718 тысяч смертей соответственно.

Всего в мире в 2021 году было 40 миллионов людей, живущих с ВИЧ, в 2010 году — 29,5 миллиона.

За 12 лет, отмечают авторы исследования, ситуация с распространением ВИЧ улучшилась в странах Африки и в Южной Азии, что оказало влияние на общемировые показатели. При этом в Центральной и Восточной Европе, а также в Центральной Азии ситуация ухудшилась.

В частности зафиксирован рост смертности от ВИЧ в России в 2021 году по сравнению с 2010 годом.

И вот почему

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. Что Россия делает для борьбы с ВИЧ, а что — нет (согласно рекомендациям главных медицинских организаций)

И вот почему

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. Что Россия делает для борьбы с ВИЧ, а что — нет (согласно рекомендациям главных медицинских организаций)