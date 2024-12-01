Путин подписал закон о трехлетнем бюджете РФ. В 2025 году в нем заложены рекордные расходы на войну

Президент РФ подписал закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов». Документ опубликован на портале правовой информации. Госдума приняла закон 21 ноября, Совет федерации одобрил его 27 ноября.

Согласно документу, в 2025 году доходы бюджета РФ ожидаются на уровне 40,3 триллиона рублей (18,8% ВВП), расходы — 41,47 триллиона рублей (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета составит 1,17 триллиона рублей.

В 2026-м доходы и расходы бюджета прогнозируются на уровне 41,84 триллиона рублей и 44,02 триллиона рублей соответственно (дефицит — 2,18 триллиона рублей), в 2027-м — 43,15 триллиона рублей и 45,92 триллиона рублей соответственно (дефицит — 2,76 триллиона рублей).

Закон предполагает, что в 2025 году на военные расходы по статье «Национальная оборона» направят 13,5 триллиона рублей (или 6,31% ВВП России). Это рекордные военные расходы в новейшей истории России. В 2026-2027 годах военные расходы будут несколько ниже: 12,8 триллиона рублей и 13,1 триллиона рублей соответственно.

Расходы по статье «Нацбезопасность и правоохрана», то есть на работу силовых структур, в 2025 году составят 3,5 триллиона рублей. Вместе со статьей «Национальная оборона» это 41% всех расходов федерального бюджета.

Расходы на войну и силовые органы превышают траты на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику вместе взятые.

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