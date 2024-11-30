В Петербурге полиция пришла в клуб Base. Там должен был пройти концерт рэпера Mayot

В Петербурге полиция пришла в клуб Base на Кондратьевском проспекте, где вечером 30 ноября должен был пройти концерт рэпера Mayot (Артем Никитин), сообщают телеграм-каналы «Осторожно, новости», канала «78», Baza и Mash.

По их данным, в клуб пришли сотрудники полиции, Следственного комитета и ОМОН с собаками. Причина их визита неизвестна.

По одной из версий, в заведении проходит обыск. По данным Shot, полиция ищет у посетителей наркотики.

Посетителей перестали запускать в клуб, тех, кто уже зашел, не выпускают. У входа стоят несколько автозаков.

В ночь на 30 ноября в Москве полиция провела рейды в нескольких ночных клубах. В МВД визиты силовиков объяснили «борьбой с пропагандой ЛГБТ». Один из клубов Inferno Night после рейда закрыли, вход в заведение опечатали.

Год назад — 30 ноября 2023 года — Верховный суд России объявил «экстремистским» и запретил в России «международное движение ЛГБТ».

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Каждая волна репрессий против квир-людей в России приводит к всплеску насилия Это следует из нового исследования, которое вышло на годовщину полного запрета ЛГБТК-сообщества