Российские военные нанесли удар по Днепропетровской области. Три человека погибли, 19 пострадали

В результате атаки российских войск в Днепровском районе Днепропетровской области произошло три пожара, заявил глава администрации региона Сергей Лысак.

Загорелись магазин, многоквартирный и частный дома. Три мирных жителя погибли, еще 19 человек пострадали, рассказал Лысак.

Среди раненых — 11-летний мальчик. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще шесть человек увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером 30 ноября Воздушные силы ВСУ сообщали о российской ракете, запущенной в сторону Днепра. Украинские издания писали, что в городе был слышен взрыв.

21 ноября российские военные ударили экспериментальной баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по предприятию оборонно-промышленного комплекса в Днепре. На следующий день Владимир Путин заявил, что ракета принята на вооружение. По его словам, войска РФ ударили по Днепру в ответ на то, что украинские военные использовали западные дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по России.

Послушайте выпуск подкаста «Что случилось» о том, какой эффект произвел это удар

Все эпизоды Какой эффект произвел удар «Орешника»? И правда ли, что РФ «перемолола» лучшие силы ВСУ? Обсуждаем с Дмитрием Кузнецом 00:00 40:31