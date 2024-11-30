Российские военные нанесли удар по Днепропетровской области. Три человека погибли, 19 пострадали
В результате атаки российских войск в Днепровском районе Днепропетровской области произошло три пожара, заявил глава администрации региона Сергей Лысак.
Загорелись магазин, многоквартирный и частный дома. Три мирных жителя погибли, еще 19 человек пострадали, рассказал Лысак.
Среди раненых — 11-летний мальчик. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще шесть человек увезли в больницу в тяжелом состоянии.
Вечером 30 ноября Воздушные силы ВСУ сообщали о российской ракете, запущенной в сторону Днепра. Украинские издания писали, что в городе был слышен взрыв.
21 ноября российские военные ударили экспериментальной баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по предприятию оборонно-промышленного комплекса в Днепре. На следующий день Владимир Путин заявил, что ракета принята на вооружение. По его словам, войска РФ ударили по Днепру в ответ на то, что украинские военные использовали западные дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по России.