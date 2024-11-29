Власти Курска сэкономят более 2,5 миллиона рублей на новогоднем украшении города и потратят 9,4 миллиона. Жители критиковали такие расходы во время войны

Администрация Курска сообщила, что снизила расходы на украшение города к Новому году на сумму более двух с половиной миллионов рублей, а сэкономленные деньги будут отправлены на поддержку беженцев из приграничных районов.

25 ноября администрация Курска начала поиск подрядчиков и разместила три контракта на общую сумму 12 миллионов рублей. На закупку новых конструкций планировалось потратить 6,1 миллиона рублей, на ремонт старых — 3,7 миллиона рублей, на установку инсталляции «Красный лес» на центральной площади — 2,2 миллиона рублей.

Теперь всего планируется потратить около 9,4 миллиона рублей. На закупку новых украшений уйдет около 5 миллионов рублей, на ремонт старых конструкций — около 2,4 миллиона рублей и на «Красный лес» — 2 миллиона рублей. В администрации пояснили, что во время торгов была снижена максимальная цена контракта.

22 ноября в администрации сообщали, что разработанная концепция оформления будет учитывать отказ от массовых мероприятий, фейерверков и праздничных гуляний, а сэкономленные деньги будут направлены на поддержку беженцев из приграничных районов и военных, говорится в сообщении.

После объявления администрации о поиске подрядчиков жители Курска в соцсетях раскритиковали трату 12 миллионов рублей на украшение в то время как у многих близкие воюют или вернулись с ранениями, в приграничье люди лишились домов, а сам город находится под угрозой ударов.