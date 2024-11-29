Повара школьной столовой в Красноярском крае записали видео, как они танцуют и играют на мясных костях как на гитаре. Роспотребнадзор начал проверку

В соцсетях появилось видео, на котором двое поваров школьной столовой в поселке Шушенское Красноярского края танцуют под музыку и играют на мясных костях как на гитарах.

Когда было снято видео, не уточняется. Выложивший его паблик «Подслушано в Минусинске» пишет, что ролик прислали читатели.

В областном Роспотребнадзоре заявили о начале проверки. «Не надо быть специалистом, чтобы разглядеть в этом ролике грубые нарушения санитарных норм и требований. Мы уже их насчитали не менее пяти», — сказали в ведомстве.

В комментарии изданию Ngs24 представители Роспотребнадзора уточнили, что сырая продукция находится в таре, предназначенной для готовой; магнитофон стоит на подоконнике, а сотрудники в домашней одежде и уличной обуви. Самое явное нарушение, по мнению ведомства, заключается в отсутствии перчаток у поваров. Роспотребнадзор пообещал принять «исчерпывающие меры» в отношении нарушителей.