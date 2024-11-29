Бизнесмен, заплативший 6,2 миллиона долларов за прикрепленный к стене банан (это инсталляция художника Маурицио Каттелана), съел его

Китайский криптопредприниматель и коллекционер произведений искусства Джастин Сан съел банан, который был частью приобретенной им инсталляции итальянского художника Маурицио Каттелана, пишет SCMP.

20 ноября Сан купил инсталляцию Каттелана — банан, приклеенный скотчем к белой стене — за 6,2 миллиона долларов на аукционе Sothebyʼs. Бизнесмен назвал эту работу культурным феноменом, «который связывает миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества» и сразу же пообещал, что в ближайшее время съест банан «как часть этого уникального художественного опыта, отдавая дань уважения его месту как в истории искусства, так и в популярной культуре».

Инсталляцию в виде банана, приклеенного серебристым скотчем к белой стене на высоте 160 сантиметров от пола, Маурицио Каттелан впервые показал в декабре 2019 года на международной выставке современного искусства Art Basel в Майами. Он назвал эту работу «Комедиант».

После того, как эта работа была выставлена, галерея Perrotin Gallery продала три банана Каттелана по цене от 120 до 150 тысяч долларов за каждый. Еще один из выставленных в галерее бананов съел другой художник Дэвид Датуна.

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