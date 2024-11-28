Зеленский: Путин «размахивает „Орешником“», чтобы сорвать усилия Трампа по прекращению войны

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский президент Владимир Путин своими заявлениями о ракетной системе «Орешник» пытается сорвать будущие усилия избранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

«Сегодня в Казахстане Путин снова рекламировал свои ракеты — готовность убивать и разрушать. К тысячам ракет, которые уже били по Украине, Путин, очевидно, хочет добавить еще тысячи. Ему окончание этой войны не нужно. К тому же Путин хочет не дать и другим закончить эту войну. Размахивать своим „Орешником“ сейчас он может только для того, чтобы сорвать усилия президента Трампа, которые точно будут после инаугурации», — заявил Зеленский.

По его мнению, Путин «хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у президента Трампа ничего не вышло».

«Именно поэтому путинская эскалация сейчас — это давление, чтобы потом заставить президент США идти на условия России» , — сказал президент Украины.

28 ноября, выступая в Казахстане на заседании совета ОДКБ, Путин заявил, что при массированном применении ракет системы «Орешник» мощь удара «будет сопоставима с применением ядерного оружия». «Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль», — говорил Путин. По его словам, ракета «поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты».

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