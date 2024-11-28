Зальцбургский фестиваль уволил Марину Давыдову с поста программного директора

Зальцбургский фестиваль принял решение расторгнуть контракт с театральным критиком, куратором и режиссером Мариной Давыдовой, которая с ноября 2022 года руководила драматическим направлением фестиваля в должности программного директора. Об этом сообщает издание Kurier со ссылкой на пресс-релиз дирекции фестиваля.

В пресс-релизе отмечается, что такое решение было принято «из-за нарушения обязательств по контракту», в том числе из-за работы Давыдовой на театральном фестивале в Берлине, о которой дирекция Зальцбургского фестиваля не была проинформирована и разрешения на которую не давала. Вероятно, речь идет о фестивале Voices, который проходит в Берлине со 2 ноября: Давыдова руководит им вместе с композитором Сергеем Невским.

Решение дирекции фестиваля было представлено наблюдательному совету, который его одобрил. Дирекция Зальцбургского фестиваля выражает «глубокое сожаление по поводу такого развития событий», говорится в сообщении.

Марина Давыдова пока не комментировала принятое решение.

Зальцбургский фестиваль — один из наиболее престижных фестивалей академической музыки и музыкального театра в мире. Он проводится с 1920 года.

Марину Давыдову назначили программным директором Зальцбургского фестиваля в ноябре 2022 года. Худрук фестиваля Маркус Хинтерхойзер тогда говорил, что под руководством Давыдовой «драматическая секция фестиваля получит новые импульсы к развитию».

Давыдова публично выступала против войны в Украине.

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