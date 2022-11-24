Главред журнала «Театр» Марина Давыдова назначена программным директором Зальцбургского фестиваля. В России ее обвиняли в «дискредитации» армии

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Главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова назначена программным директором Зальцбургского фестиваля.

Худрук фестиваля Маркус Хинтерхойзер выразил уверенность, что под руководством Давыдовой «драматическая секция фестиваля получит новые импульсы к развитию».

Сама Давыдова отметила, что «в моменты политических катаклизмов» голос любого известного человека, формирующего общественное мнение, «особенно важен».

«Но само искусство не должно становиться ни жертвой цензуры, ни заложником сиюминутных политических обстоятельств или меняющегося общественного мнения. Цель и смысл искусства во все времена остаются, на мой взгляд, одними и теми же — исследовать человека и постигать жизнь в ее онтологическом, экзистенциальном и социальном аспектах. И меня как куратора одного из самых значимых европейских фестивалей в первую очередь будет интересовать глубина и убедительность театральных исследований», — заявила Давыдова.

Зальцбургский фестиваль — один из наиболее престижных фестивалей академической музыки и музыкально-театральных спектаклей в мире. Он проводится с 1920 года.

Марина Давыдова публично выступает против войны в Украине. В первые же часы после российского вторжения она подписала петицию с требованием «немедленно прекратить боевые действия», после чего стала получать угрозы. В сентябре на нее составили протокол по административной статье о «дискредитации» армии. Дело пока не рассмотрено судом. Сама Давыдова с марта находится за пределами России.