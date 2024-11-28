Reuters: разрешение Украине бить ракетами ATACMS по территории РФ не увеличило риск ядерной войны, но Россия может усилить диверсии в Европе

Решение США снять ограничения на применение ракет ATACMS для ударов по российской территории не увеличило риск ядерной войны, несмотря на риторику Владимира Путина. К такому выводу, сообщили источники Reuters, пришли американские спецслужбы.

Прогнозы того, как власти РФ отреагируют на снятие ограничений на применение ракет ATACMS, которые делались за последние несколько месяцев, отмечает агентство, не предполагают, что Россия решится применить ядерное оружие. В частности, рассказал источник агентства, в одном из таких прогнозов указывалось, что РФ не станут использовать ядерное оружие, так как это не принесет ей явной военной выгоды.

Аналитики также отметили, что власти России рассматривают ядерное оружие как последнее средство, и попытаются использовать другие методы — в частности, саботаж и кибератаки, к которым уже прибегали ранее. После снятия запрета на удары ATACMS, считают американские спецслужбы, РФ может усилить диверсионную деятельность в Европе, чтобы запугать союзников Украины.

Кроме того, отметил источник Reuters, одним из ответов властей России на то, что они считают экскалацией со стороны США, стал удар по Днепру ракетой «Орешник».

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