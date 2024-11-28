Путин утвердил список показателей для оценки эффективности губернаторов. Среди них — удовлетворенность «участников СВО» условиями для реабилитации и трудоустройства
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил перечень показателей для оценки эффективности деятельности глав субъектов РФ и исполнительных органов власти. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Перечень состоит из 21 пункта. Среди них:
- доверие к власти (доверие к президенту и высшим должностным лицам, которое определяется в том числе оценкой общественного мнения);
- численность населения субъекта;
- суммарный коэффициент рождаемости;
- ожидаемая продолжительность жизни;
- уровень бедности;
- удовлетворенность участников «специальной военной операции» условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства;
- доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность.
Кроме того, на оценку будут влиять такие показатели как количество семей, улучшивших жилищные условия, качество автомобильных дорог и окружающей среды, рост объема инвестиций и другие.
«Коммерсант» ранее писал, что в администрации президента (АП) хотят обновить показатели эффективности губернаторов, которые будут учитывать не только статистику, но и социологические параметры. Сейчас для оценки губернаторов социологически измеряется только один из показателей — уровень доверия к власти. Большинство остальных основаны на статистических измерениях. Теперь в АП хотят узнать, «как изменения на местах оценивают сами граждане». В предыдущий раз система оценки губернаторов обновлялась в 2021 году указом президента.