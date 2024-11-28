Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил перечень показателей для оценки эффективности деятельности глав субъектов РФ и исполнительных органов власти. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Перечень состоит из 21 пункта. Среди них:

доверие к власти (доверие к президенту и высшим должностным лицам, которое определяется в том числе оценкой общественного мнения);

численность населения субъекта;

суммарный коэффициент рождаемости;

ожидаемая продолжительность жизни;

уровень бедности;

удовлетворенность участников условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства;

доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность.

Кроме того, на оценку будут влиять такие показатели как количество семей, улучшивших жилищные условия, качество автомобильных дорог и окружающей среды, рост объема инвестиций и другие.

«Коммерсант» ранее писал, что в администрации президента (АП) хотят обновить показатели эффективности губернаторов, которые будут учитывать не только статистику, но и социологические параметры. Сейчас для оценки губернаторов социологически измеряется только один из показателей — уровень доверия к власти. Большинство остальных основаны на статистических измерениях. Теперь в АП хотят узнать, «как изменения на местах оценивают сами граждане». В предыдущий раз система оценки губернаторов обновлялась в 2021 году указом президента.