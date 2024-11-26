«Коммерсант»: администрация президента хочет обновить систему оценки губернаторов. Сейчас из более чем 20 параметров только один учитывает мнение людей

В администрации президента (АП) хотят обновить показатели эффективности губернаторов, которые будут учитывать не только статистику, но и социологические параметры, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Сейчас, как поясняет издание, для оценки губернаторов используется больше 20 параметров, но социологически измеряется только один из них — . Большинство остальных основаны на статистических измерениях — это, например, уровень бедности, качество городской среды, состояние дорожной сети и прочие.

Однако в администрации президента, как пишет «Коммерсант», «хотели бы знать, как изменения на местах оценивают сами граждане». Один из источников издания поясняет, что оценку параметров нельзя проводить без мнения людей, поскольку губернаторы могут давать хорошие отчеты, но жителям блага могут быть недоступны (например, жилья строится много, но оно дорогое).

Еще один собеседник газеты отмечает, что в АП действуют в соответствии с февральским посланием Федеральному собранию, в котором Владимир Путин заявил, что «главный результат наших программ измеряется не тоннами, километрами и суммой потраченных денег», а «оценкой людей».

В предыдущий раз, как пишет «Коммерсант», система оценки губернаторов обновлялась в 2021 году указом президента. Нынешнее обновление также планируется закрепить официальными документами. Об изменениях главам регионов расскажут на специальном семинаре для вице-губернаторов, сообщил «Коммерсанту» знакомый с этими планами федеральный чиновник.