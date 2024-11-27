В МИД России заявили, что в ответ на закрытие бюро Первого канала в Германии высылают двух журналистов немецкой ARD

Россия высылает двух журналистов немецкой медиагруппы ARD в ответ на закрытие бюро Первого канала в Берлине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В ответ на запрет властей ФРГ на пребывание и работу корреспондентов Первого канала [в Берлине] мы вынуждены принять зеркальные меры в отношении журналистов московского представительства немецкой медиагруппы ARD», — сказала Захарова. Речь, по ее словам, идет о корреспонденте Франке Айшмане и операторе Свене Феллере.

Немецким корреспондентам в ответ на «недружественные действия» Берлина предписано сдать аккредитации и покинуть территорию России, добавила Захарова. Она заявила, что Берлину предлагали «все возможные варианты», чтобы не допустить такой ситуации.

По словам Захаровой, Россия будет готова рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ARD, «но только после создания правительством ФРГ условий для работы российских журналистов и полноценного возобновления деятельности корпункта Первого канала в Берлине».

Обновлено. Представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер заявил, что Германия не закрывала бюро Первого канала в Берлине и не предписывала российским журналистам покинуть страну. По его словам, отъезд журналистов связан с невыполнением требований органов миграционного контроля, которые относятся к компетенции региональных властей и не зависят от федерального правительства.

27 ноября Первый канал сообщил, что власти Германии закрывают немецкое бюро в Берлине, а сотрудники корпункта Иван Благой и Дмитрий Волков должны покинуть территорию ФРГ в первой половине декабря. По словам Благого, документ, полученный телеканалом от немецких властей, «обильно снабжен ссылками на санкционные документы ЕС». Он утверждает, что законов ФРГ за время пребывания в Германии они не нарушали.