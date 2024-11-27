СК РФ сообщил о гибели двух человек в результате украинского удара по Курской области. В Минобороны РФ заявляли, что ВСУ нанесли его ракетами ATACMS 

В результате украинского удара по Фатежскому району Курской области, нанесенному 23 ноября, погибли два человека, объявило Главное военное следственное управление СК России.

В сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства, говорится, что ракетный удар был нанесен «тремя тактическими ракетами по населенному пункту Большое Жирово, где находились мирные жители». Возбуждено уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские военные 23 ноября нанесли удар по позиции российского зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе населенного пункта Лотаревка в Фатежском районе Курской области. От Лотаревки до Большого Жирово около 30 километров по прямой.

Для этого удара, как утверждало Минобороны, ВСУ использовали пять ракет ATACMS. Три из них были уничтожены, еще две достигли цели. В сообщении военного ведомства говорилось, что в результате удара повреждена радиолокационная станция, пострадали военные. Количество пострадавших Минобороны РФ не уточняло.

Тогда же Минобороны РФ заявляло и о втором ударе ракетами ATACMS по территории Курской области. В заявлении Минобороны РФ говорилось, что целью украинских военных был аэродром Курск-Восточный в населенном пункте Халино (Курский район). По нему, утверждали в Минобороны РФ, ВСУ выпустили восемь ракет ATACMS, семь из которых удалось сбить. «В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры», — сообщало тогда военное ведомство РФ.

В середине ноября западные издания сообщили, что президент США Джо Байден дал разрешение Киеву на удары дальнобойными ракетами ATACMS для защиты подразделений ВСУ, участвующих в операции в Курской области. Позднее в Белом доме официально подтвердили, что ВСУ получили разрешение использовать дальнобойные ракеты ATACMS по целям в России.

Предполагается, что ВСУ впервые нанесли ракетами ATACMS по приграничной территории России 19 ноября — вскоре после западных публикаций. Минобороны РФ заявило, что целью ракет стал военный объект в Брянской области.

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