Минобороны РФ заявило, что ВСУ за три дня нанесли два удара ракетами ATACMS по военным объектам Курской области

За последние три дня Вооруженные силы Украины нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области, заявило Минобороны России.

По данным ведомства, 23 ноября украинские военные нанесли удар по позиции российского зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе населенного пункта Лотаревка. Для удара, утверждает министерство, ВСУ применили пять ракет ATACMS. Три из них были уничтожены, еще две достигли цели. В результате удара повреждена радиолокационная станция, пострадали военные. Количество пострадавших Минобороны РФ не уточнило.

Второй удар украинские войска, говорится в сообщении, нанесли 25 ноября по аэродрому Курск-Восточный в населенном пункте Халино, применив восемь ракет ATACMS. Семь из них были сбиты, одна достигла цели. «В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры», — заявили в Минобороны РФ, пригрозив ВСУ «ответными действиями».

Ведомство также опубликовало фотографии обломков ракет из Лотаревки и с аэродрома Курск-Восточный. Накануне об атаке ракетами ATACMS в районе аэродрома под Курском сообщали российские Z-каналы.

В середине ноября западные издания сообщили, что президент США Джо Байден дал разрешение Киеву на удары дальнобойными ракетами ATACMS для защиты подразделений ВСУ, участвующих в операции в Курской области.

Предполагается, что ВСУ впервые нанесли ракетами ATACMS по приграничной территории России 19 ноября — вскоре после западных публикаций. Минобороны РФ заявило, что целью ракет стал военный объект в Брянской области.

25 ноября в Белом доме официально подтвердили, что ВСУ получили разрешение использовать дальнобойные ракеты ATACMS по целям в России.

Могут ли удары ATACMS по приграничным территориям РФ изменить ход войны

Москва утверждает, что Киев впервые ударил ракетами ATACMS по российскому приграничью. Может ли это изменить ход войны?

Могут ли удары ATACMS по приграничным территориям РФ изменить ход войны

Москва утверждает, что Киев впервые ударил ракетами ATACMS по российскому приграничью. Может ли это изменить ход войны?