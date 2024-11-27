Банк России на фоне падения рубля отказался от покупки валюты до конца 2024 года

Центробанк РФ с 28 ноября и до конца 2024 года прекращает покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Как говорится в пресс-релизе регулятора, это решение принято «в целях снижения волатильности финансовых рынков» и осуществляется «в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила».

В то же время ЦБ продолжит операции по продаже иностранной валюты в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния.

Решение о возобновлении операций на внутреннем валютном рынке будет приниматься регулятором «с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках». «Отложенные покупки будут осуществлены в течение 2025 года», — объявил Банк России.

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