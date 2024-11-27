Курс евро на Forex превысил 120 рублей

Курс евро на международном валютном рынке Forex поднялся выше 120 рублей. Это произошло впервые с 22 марта 2022 года.

По данным на 16:20 мск, евро торговался на Forex на отметке 120,6 рубля. За день он вырос на 9%.

Курс доллара на Forex растет на 8,5% и составляет 114,5 рубля.

Forex — внебиржевой валютный рынок.

Центробанк России устанавливал официальный курс доллара на 27 ноября на уровне 105,06 рубля, евро — 110,49.

Московская биржа — крупнейшая биржевая площадка в России — приостановила торги долларом и евро после того, как министерство финансов США в июне ввело санкции в отношении Мосбиржи. После введения ограничений ключевой валютой на российском валютном рынке стал юань, на который, по данным ЦБ РФ, приходится 99% всех биржевых операций.

Курс рубля падает по отношению к доллару и евро с начала осени. По словам аналитиков, рубль слабеет из-за «большой геополитической неопределенности», избыточной ликвидности и опасений, что американские санкции в отношении Газпромбанка приведут к сокращению притока газовой выручки в Россию.

26 ноября министр финансов Антон Силуанов назвал текущий курс доллара благоприятным для российских экспортеров.

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