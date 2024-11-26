В Госдуму внесли законопроект, позволяющий приостанавливать запрет на деятельность террористических организаций. Это позволит исключить «Талибан» из списка террористов

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму поправки, позволяющие приостанавливать запрет на деятельность в России организаций, признанных террористическими. Соответствующий законопроект опубликован в базе нижней палаты парламента, на него обратил внимание политолог Павел Склянчук.

В пояснительной записке говорится, что механизм судебного запрета деятельности террористических организаций и включений их в соответствующий реестр предусмотрено федеральным законом «О противодействии терроризму».

При этом депутаты и сенаторы допускают, что «со временем может возникнуть ситуация», при которой организация, объявленная в России террористической, прекратила деятельность, «направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение названных преступлений». Но, как отмечают авторы инициативы, в российском законодательстве не предусмотрен механизм, допускающий «приостановление запрета деятельности такой организации».

Авторы поправок предлагают приостанавливать запрет на деятельность террористической организации по решению суда на основании заявления генпрокурора или его заместителя «при наличии соответствующей информации». После вступления в силу решения суда организация будет исключаться из перечня террористических.

Изменения предлагается внести в федеральные законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О противодействии терроризму».

Склянчук отмечает, что законопроект позволит исключить из реестра террористических организаций движение «Талибан».

Авторами законопроекта выступили, в частности, депутаты Андрей Луговой и Василий Пискарев, а также сенатор Андрей Клишас, чьи многочисленные законодательные инициативы стали впоследствии законами.

Российские власти неоднократно за последние годы говорили о планах исключить «Талибан» из списка террористических организаций. В частности, в октябре 2021 года — уже после ухода США из Афганистана и захвата власти в стране талибами — президент России Владимир Путин заявил, что Россия приближается к принятию решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций, но сделать это в первую очередь должен Совет безопасности ООН. В МИД России заявили, что вопрос об исключении «Талибана» из списка террористических организаций прорабатывается, но окончательное решение примет высшее руководство России. Делегации талибов не раз приезжали в Москву.

25 ноября 2024 года бывший министр обороны РФ и секретарь Совбеза России Сергей Шойгу во время встречи с заместителем премьер-министра Афганистана Абдулом Гани Барадаром Ахундом снова заявил о планах исключить «Талибан» из списка террористических организаций.

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