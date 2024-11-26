Суд в Петербурге арестовал православного блогера и участника войны Клауда Роммеля по делу об изнасиловании ребенка

Городской суд Петербурга изменил меру пресечения и отправил в СИЗО до 30 ноября православного блогера и участника войны Клауда Роммеля, обвиняемого в изнасиловании ребенка. Об этом пишет «Бумага» со ссылкой на главу пресс-службы петербургских судов.

Ранее 3 октября районный суд отказался отправлять 31-летнего Роммеля под арест и поместил его под наблюдение командования воинской части, расположенной в городе Луга Ленинградской области. Прокуратура не согласилась и обжаловала это решение.

Роммеля обвиняют в изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста (часть 4 статьи 131 УК), и насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (пункт «б» части 4 статьи 132 УК). По данным пресс-службы петербургских судов, потерпевшей по делу проходит девочка 2013 года рождения.

Блогера задержали 1 октября. Как писала «Фонтанка», блогер неофициально работал в церкви и проживал в квартире с пострадавшей и ее мамой. В феврале 2024-го женщина обратилась в полицию, заявив о сожительстве Роммеля с несовершеннолетней. Когда следователи начали проверку в отношении блогера, он уехал на войну в Украину. Там он получил ранение в результате атаки дрона и вернулся с фронта на лечение. Роммель отрицает обвинения в изнасиловании, он утверждает, что делал ребенку массаж.