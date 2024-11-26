Офис генпрокурора Украины: российские солдаты убили пятерых украинских военнопленных в Покровском районе Донецкой области
Власти Украины начали расследование по факту убийства пяти украинских военнопленных, совершенного неподалеку от села Петровка Покровского района Донецкой области, сообщил Офис генпрокурора Украины.
По информации украинского следствия, российские военные в ноябре 2024 года штурмовали позиции ВСУ в районе Петровки. В результате российского наступления пятеро украинских военнослужащих отступили и спрятались в частном доме.
Российские военные окружили солдат ВСУ и взяли их в плен. Как утверждает ведомство, украинских военнослужащих заставили покинуть укрытие без оружия и лечь на землю, после чего солдаты РФ их застрелили.
Независимых подтверждений этой информации нет. Офис генпрокурора Украины опубликовал фотографию, предположительно, снятую беспилотником. На снимке видны не менее шести человек в военной форме: пятеро лежат на земле, шестой стоит над ними с оружием в руках.
Правоохранительные органы Украины начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).
В Офисе генпрокурора Украины сообщали, что по состоянию на 22 ноября расследуют 53 уголовных производства по фактам убийства 177 украинских военнопленных. Большинство таких дел — 37 производств по фактам убийства 109 человек — зарегистрировали в 2024 году. В Минобороны РФ обвинения российских солдат в военных преступлениях не комментируют.