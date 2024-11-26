ФСБ сообщила о высылке британского дипломата. Посла Великобритании вызвали в МИД России

Второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор лишен аккредитации за указание ложных данных о себе при получении разрешения на въезд в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ФСБ.

По версии спецслужбы, Прайор «сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков», высланных из России в августа 2024 года. При въезде в Россию он, как утверждает ФСБ, «намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство».

В ФСБ заявили, что нашли признаки «проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации». В течении двух недель Прайор должен покинуть Россию.

Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова заявила, что в МИД вызвали британского посла Найджела Кейси.

12 сентября ФСБ заявила, что шестеро сотрудников посольства Великобритании лишены аккредитации и высланы из России. В их действиях обнаружены «признаки проведения разведывательно-подрывной работы», сообщили в спецслужбе. Сотрудник ФСБ в эфире «России 24» заявил, что дипломаты проводили встречи с журналистами «Новой газеты», а также правозащитниками из «Гражданского содействия» и «Международного мемориала».

МИД Великобритании назвал беспочвенными обвинения, выдвинутые РФ в адрес дипломатов.