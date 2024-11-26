Для родственников россиян, погибших на войне в Украине, предложили упростить вступление в наследство

Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рассмотрит законопроект, который упростит родственникам погибших участников войны в Украины вступление в наследство. Предполагается, что наследство может быть принято наследниками военных без обращения в суд, пишут «Ведомости», которые ознакомились с поправками.

В закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ» предлагается добавить новую статью, в которой будет говориться, что наследником погибшего на войне в Украине или проживавшего на территории, где идут боевые действия, наследство может быть принято по истечении срока, «установленного для его принятия, без обращения в суд в случае пропуска такого срока по уважительной причине». Такую причину будет удостоверять нотариус, открывший наследственное дело.

В пояснительной записке говорится, что сейчас наследство может быть принято в течение полугода со дня открытия наследства, а временем открытия является дата смерти человека. При этом есть случаи, когда документы, извещающие о смерти участника войны, приходят с опозданием, что приводит «к пропуску наследниками погибших участников спецоперации сроков принятия наследства, из-за чего они вынуждены обращаться в суд».

«В законопроекте предлагается упростить процедуру для наследников погибших участников спецоперации и проживающих в зоне спецоперации, чтобы при наличии уважительных причин пропуска сроков принятия наследства они могли принять наследство без обращения в суд», — пояснил «Ведомостям» военный юрист Юрий Лямин

В апреле 2023 года Госдума приняла закон, который сокращает сроки, в которые военнослужащие могут быть признаны безвестно отсутствующими или объявлены умершими. Военных могут признать безвестно отсутствующими, если о них полгода ничего не известно. Еще через три месяца их могут объявить умершими. Еще один закон, одобренные в апреле 2024 года, освобождает родственников погибших участников войны от уплаты госпошлин при регистрации права собственности на унаследованную недвижимость.

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