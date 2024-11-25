Суд в Москве национализировал «Горбушкин двор» и другие активы бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина
Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной службы судебных приставов (ФССП) об обращении в доход государства имущества бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и связанных с ним структур.
Судебное решение, пишет РБК 25 ноября, было вынесено 22 ноября. В рамках данного дела истец просил суд национализировать 27 объектов недвижимости, пояснил РБК источник, знакомый с ходом разбирательства. По его словам, речь идет о бизнес-центрах, торговых комплексах и земельных участках.
Среди активов, которые планируется передать государству, офисные комплексы «Красный богатырь» на Краснобогатырской улице, Loft Ville на Павелецкой набережной, Cherry Tower на Профсоюзной улице и «Фаворит» в Электролитном проезде, а также торговые центры «Горбушкин двор» и «Филион» в Багратионовском проезде. Общая площадь активов, по подсчетам РБК, превышает 1,5 миллиона квадратных метров.
По словам адвоката Хотина Павла Хлюстова, суд принял решение о национализации свыше 20 бизнес-центров и торговых комплексов, включая «Горбушкин двор». Суд постановил, что решение должно быть исполнено немедленно, сообщил адвокат, отметив, что иски ФССП, по его мнению, были поданы с нарушением нормы об исключительной подсудности, предписывающей рассмотрение дел о правах на недвижимость только в суде, где находится соответствующее имущество.
Адвокат также заявил, что Хотин не является собственником этих объектов, а оценка их рыночной стоимости проведена не была.
Алексей Хотин и его отец Юрий, напоминает РБК, долгое время считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. В 2012 году Алексей Хотин также стал основным владельцем банка «Югра». В 2017 году ЦБ отозвал лицензию у «Югры», что стало крупнейшим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов — вкладчики тогда получили 170 миллиардов рублей страховых выплат. Руководство Банка России тогда заявило, что «Югра» фактически была «карманным банком» для финансирования проектов своих владельцев.
В отношении Алексея Хотина было возбуждено несколько уголовных дел о растрате на десятки миллиардов рублей. В марте 2024 года по одному из этих дел Хотина приговорили к девяти годам колонии. В ноябре он объявил о намерении отправиться воевать в Украину.