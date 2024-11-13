Бывший владелец банка «Югра», осужденный на девять лет за растрату 23 миллиардов рублей, сообщил о планах пойти на войну

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, которого в марте 2024 года приговорили к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей, заявил, что собирается «отправиться на ». Об этом он сообщил на рассмотрении его апелляции на приговор в Мосгорсуде, передает «Коммерсант».

Хотин заявил, что действующее законодательство позволяет ему отправиться на войну. Он попросил суд в этом посодействовать. «Если я обращусь к администрации СИЗО, она обратится в военкомат, а там потребуют проведения медкомиссии. Чтобы сэкономить время, прошу принять решение о проведении медкомиссии и направить его руководству СИЗО», — сказал Хотин. Суд рекомендовал ему следовать установленному порядку и обратиться к администрации СИЗО.

Банкир также заявил, что в случае отказа отправить его «в зону СВО», он просит суд принять решение об отмене обвинительного приговора и отправить дело на новое рассмотрение, либо смягчить срок наказания.

В марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Хотина к девяти годам колонии общего режима по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей его бывшего банка «Югра». Другие фигуранты уголовного дела — бывшие президент и председатель правления «Югры» Алексей Нефедов и Дмитрий Шиляев — приговорены к восьми с половиной и восьми годам колонии общего режима соответственно. Директор филиала банка в Москве Нина Чернова получила шесть лет лишения свободы.

По версии следствия, фигуранты дела с 2014 по 2017 годы похитили средства банка «Югра» в размере 23,6 миллиарда рублей, выдав заведомо невозвратные кредиты трем подконтрольным Хотину компаниям — «КапСтрой», «Восток» и «Мултановское». Хотин своей вины не признал.

Как начиналось дело Хотина

В Москве по обвинению в растрате задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин. Кто он такой и что случилось с банком?

Как начиналось дело Хотина

В Москве по обвинению в растрате задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин. Кто он такой и что случилось с банком?