СК РФ возбудил уголовное дело из-за загоревшегося в аэропорту Антальи самолета Sukhoi Superjet

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.1 ст. 263 УК) по факту возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут», прибывшего из Сочи.

В результате пожара, говорится в распространенном СК сообщении, никто не пострадал, но материальный ущерб «предварительно составил не менее 1 миллиона рублей».

В рамках расследования, заявили в СК, «проведен осмотр места вылета в аэропорту Сочи, изъята необходимая документация, назначены судебные экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего».

Вечером 24 ноября турецкие СМИ сообщили, что у самолета Sukhoi Superjet 100 после остановки на взлетно-посадочной полосе аэропорта Антальи загорелся двигатель. Пассажиров эвакуировали. На борту находились более 90 человек.

В «Азимут» сообщили, что самолет загорелся после грубой посадки в сложных метеоусловиях из-за сдвига ветра.

Авиакомпания направила резервный борт, что забрать пассажиров, которых загоревшийся Sukhoi Superjet 100 должен был отвезти в России обратным рейсом. Генконсульство РФ пообещало помочь в восстановлении документов россиянам, чьи паспорта пострадали при пожаре.