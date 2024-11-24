В аэропорту Антальи при посадке загорелся прилетевший из Сочи Sukhoi Superjet. В Росавиации сообщили, что никто не погиб

В аэропорту Антальи загорелся самолет российской авиакомпании «Азимут», прилетевший из Сочи. Об этом сообщает турецкий авиационный портал AirportHaber.

По данным издания, у самолета Sukhoi Superjet 100 загорелся двигатель. Возгорание обнаружили после остановки самолета на взлетно-посадочной полосе. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные.

Портал отмечает, что, по предварительным данным, в результате пожара жертв и пострадавших нет, пассажиров успели эвакуировать.

Заместитель управляющего аэропортом Суат Сейитоглу сообщил изданию Haber7, что все пассажиры были эвакуированы, возгорание потушили. На борту находились 79 человек.

Представитель Росавиации Артем Кореняко подтвердил, что в аэропорту Антальи загорелся самолет авиакомпании «Азимут». По его словам, погибших нет.