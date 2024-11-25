Большой театр отменил продажи билетов на балет «Щелкунчик» в кассах. Их можно будет купить только на сайте и специальных аукционах

Государственный академический Большой театр в Москве отменил продажи билетов на новогодние представления балета Петра Чайковского «Щелкунчик» через свои кассы. Из-за повышенного спроса на этот спектакль в Большом театре ежегодно в декабре возникают длинные очереди, в которых люди стоят сутками.

Администрация Большого объявила, что в 2024 году продажи билетов на «Щелкунчик» начнутся в 10:00 2 декабря. Их можно будет приобрести только на сайте театра. Все билеты будут именными, их будут продавать по удостоверению личности. Стоимость билетов будет формироваться на основе системы динамического ценообразования.

Также часть билетов можно будет приобрести на специальном аукционе, часть средств от которого направят на поддержку артистов Большого театра. Аукционы будут проходить со 2 по 14 декабря на торговой платформе АО «Сбербанк — АСТ».

С октября 2024 года Большой театр «в целях предотвращения спекуляции» изменил правила продажи билетов и сделал их именными. Билеты на любые спектакли в театре теперь можно приобрести только по документу, удостоверяющему личность, и персональные данные зрителя вносятся в билет.

Что было в прошлом году

Москвичи сутками стоят в очередях за билетами на балет «Щелкунчик» в Большом театре Только за место в очереди перекупщики просили 15 тысяч рублей (их в итоге задержали)

Что было в прошлом году

Москвичи сутками стоят в очередях за билетами на балет «Щелкунчик» в Большом театре Только за место в очереди перекупщики просили 15 тысяч рублей (их в итоге задержали)