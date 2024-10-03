Большой театр сделал билеты именными и начал продавать их только по документам

Государственный академический Большой театр в Москве «в целях предотвращения спекуляции» изменил правила продажи билетов и сделал их именными, говорится в сообщении театра.

Купить билет теперь можно будет только с документом, удостоверяющим личность, а персональные данные зрителя будут внесены в билет. При покупке билета на сайте зритель должен сам указать персональные данные.

В театре у зрителей будут просить предъявить удостоверение личности, и если данные не совпадут с билетом, их не пустят на спектакль.

Театр также предостерег от покупки билетов в других местах и с рук, указав, что не несет ответственность за фальшивые билеты, купленные не в официальных точках распространения.

Большой театр регулярно сталкивается с ажиотажем во время старта продаж билетов на спектакли. Например, в ноябре 2023 года, когда театр начал продажу на новогодние представления балета Петра Чайковского «Щелкунчик», на улице выстроились большие очереди. Зрители жаловались, что стояли по 12 часов, а на сайте «Авито» в это же время начали продавать как места в очереди, так и сами билеты. Позже платформа отчиталась, что удалила эти объявления. Театр подавал заявление в отношении перекупщиков билетов в прокуратуру.

В сентябре 2024 года Тверской районный суд Москвы приговорил к реальным срокам от 4,5 до 7,5 года группу перекупщиков билетов в театры Москвы и Петербурга, создававших поддельные сайты и продававших билеты дороже.

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