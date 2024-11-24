В Мали в результате нападения связанной с «Аль-Каидой» группировки убиты несколько наемников ЧВК Вагнера

В центральной части Мали группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», связанная с террористической организацией «Аль-Каида», напала на наемников ЧВК Вагнера, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление боевиков.

Нападение произошло 21 ноября. Информацию об этом подтвердил агентству источник в службах безопасности Мали. По его словам, на наемников ЧВК Вагнера напали в тот момент, когда они находились на контрольно-пропускном пункте. Он заявил, что в результате нападения есть погибшие, их число он не уточнил.

В заявление боевиков говорится, что колонна ЧВК Вагнера попала в их засаду. В результате, как утверждает группировка, убиты шестеро наемников.

Reuters со ссылкой мониторинговую группу Site Intelligence Group писал, что по меньшей мере семеро наемников ЧВК Вагнера погибли в результате нападения. На видеозаписи, которое есть в распоряжении Reuters, видны тела пяти мужчин в военной форме, которые лежат возле автомобиля. Подлинность видео агентство подтвердить не смогло.

В июле десятки наемников ЧВК Вагнера погибли в Мали в результате столкновения с повстанцами-туарегами. Бой между повстанцами-туарегами с одной стороны и правительственными войсками Мали и бывшими вагнеровцами с другой стороны произошел 25–27 июля. В ходе столкновения правительственные войска и вагнеровцы попали в засаду. Руководство повстанцев-туарегов заявило, что убиты 54 вагнеровца и семь малийских военнослужащих. В свою очередь источник «Русской службы Би-би-си», ранее служивший в ЧВК Вагнера, говорил, что тогда погибли как минимум 82 наемника. О более чем 80 погибших писал бывший командир штурмового отряда ЧВК Вагнера с позывным «Русич». Издание The Wall Street Journal отмечало, что это, вероятно, одна из самых больших потерь российских наемников в Африке с тех пор, как вагнеровцы впервые были отправлены туда в 2017 году.

Читайте также

Reuters установил имена вагнеровцев, попавших в засаду в Мали. Родственники говорят, что тела погибших бросили в пустыне

Читайте также

Reuters установил имена вагнеровцев, попавших в засаду в Мали. Родственники говорят, что тела погибших бросили в пустыне

Мы выпустили книгу про ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина! Ее авторы — журналисты Илья Барабанов и Денис Коротков, которые много лет изучали историю наемников. Закажите книгу прямо сейчас — если вы не в России и не в Беларуси. Мы расширили список стран доставки. Или скачайте наше приложение — там книга «Наш бизнес — смерть» доступна совершенно бесплатно.