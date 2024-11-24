В Дербенте возбудили уголовное дело против бездомного, который грелся у Вечного огня

В Дербенте в отношении 62-летнего бездомного Уружбека Магомедова возбудили уголовное дело о надругательстве над местами захоронения (статья 244 УК РФ), сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

«Гражданину 62 года, он ведет бездомный образ жизни. Его часто видели пьяным и в неадекватном состоянии на улицах города. Неоднократно доставлялся в отдел полиции. Сейчас Уружбек Магомедов находится в ОМВД по городу Дербенту, где на него возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ», — заявили в городской администрации.

Эта статья предусматривает штраф, обязательные или исправительные работы, а также арест до трех месяцев.

Уголовное дело на мужчину потребовал завести председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В сообщении СК говорилось, что в соцсетях появилось видео, на котором «мужчина осквернил мемориал с Вечным огнем»

На видео, которое публиковал телеграм-канал Mash Gor, мужчина стоит над Вечным огнем, широко расставив ноги.